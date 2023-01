SB tem inovação no campo

Placa de energia solar na zona rural (campo) de SB

Produção agrícola com energia renovável se traduz em sustentabilidade. Com este propósito, João Rodrigues, produtor rural, instalou recentemente em sua propriedade placas fotovoltaicas “solaris”, uma alternativa à energia elétrica em sua produção agrícola em Santa Bárbara d´Oeste SB.

A iniciativa foi possível devido a utilização dos recursos financeiros do FEAP/BANAGRO (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – o Banco do Agronegócio Familiar), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para implantação de energias renováveis. É a primeira vez que o recurso é liberado para o município e só foi possível devido à parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Casa de Agricultura. A cidade é certificada como “Município Agro”.

“A instalação das placas fotovoltaicas permitiram que de um mês para o outro eu reduzisse para o mínimo de gasto com energia elétrica”, disse o produtor rural João Rodrigues. De acordo com o empreendedor, atualmente por meio da energia solar, ele mantém seis bombas, que retiram água do poço artesiano para irrigação e também de biodigestão, que submetem a água utilizada à decantação, para posterior uso na irrigação de bananeiras.

A propriedade de João cultiva atemoia, goiaba, uva, maracujá e banana. A área é adubada com matéria orgânica do tanque de peixe de 250 m3 mantido por meio de uma das bombas, de maneira sustentável. “O atendimento para a aquisição do recurso de R$ 53 mil foi muito prestativo e as condições do financiamento de incentivo foram excelentes, com prazo de 8 anos para pagar, carência de 4 anos e juros de 2,5% ao ano”, completou o produtor.

“A pedido do prefeito Rafael Piovezan, investimos em diversas ações na área rural para beneficiar e fomentar as atividades dos nossos produtores. Em 2022 recebemos a certificação de “Município Agro” que permite que políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo estejam mais próximas de nossos produtores locais de diversos segmentos. E a liberação do primeiro recurso da linha Desenvolvimento Sustentável Paulista é prova de que essa cooperação é um sucesso e que vamos colher cada vez mais frutos”, disse o secretário de Meio Ambiente de SB, Cleber Canteiro.

“O FEAP/BANAGRO possui diversas linhas de crédito para o investimento do produtor, com juros acessíveis e recursos bem atraentes”, disse Antonio Lopes Junior, engenheiro agrônomo da CATI. “E estão disponíveis aos produtores de Santa Bárbara devido a parceria estabelecida entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Administração Municipal de Santa Bárbara, a qual proporcionou condições para o atendimento do produtor rural barbarense”, concluiu.

Município Agro

Santa Bárbara d’Oeste conquistou pela primeira vez na história a certificação do Programa Estadual Município Agro – Ciclo 2021/2022. A certificação foi recebida no dia 30 de novembro de 2022, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo

O programa analisa ações e projetos de extensão rural junto aos produtores dos municípios, apoio à adequação ambiental das propriedades rurais, ações de manutenção e melhoria de estradas rurais, incentivo à produção orgânica ou de base agroecológica, monitoramento de ocorrências envolvendo espécies invasoras, organização de feira livre agropecuária, segurança pública na área rural, ações de conservação e recuperação de nascentes, adequação das espécies empregadas nas ações de arborização urbana e recomposição ecológica, controle e prevenção de incêndios na área rural, ações que favoreçam o turismo rural no município e ações ou projetos que favoreçam a agricultura urbana e periurbana no município.

Mais informações estão disponíveis na Casa de Agricultura, localizada na Rua Graça Martins, 85, Centro ou pelos telefones (19) 99685-7914 e 3433-5033 (CATI Regional de Piracicaba).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento