SB segue com recape de ruas

A Rua do Cloro recebeu nesta segunda-feira (6) a sua vez. É o Programa de Recuperação de Vias que avança em Santa Bárbara d’Oeste, com serviços também executados nos últimos dias em pontos como ruas Salvador Iatarola, do Manganês, do Cromo e do Chumbo, no Mollon, e Rua Profeta Isaías, no Rochelle.

Anteriormente a Prefeitura executou o serviço de recape em vias como ruas Esilênio dos Santos Rosa e Pedro Cromo, no Jardim das Orquídeas, Avenida Laura Santos Machado, na região dos bairros Terras de Santa Bárbara e Souza Queiroz, Rua Portugal, no Jardim Europa, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março, Avenida Alfredo Contatto, Avenida São Paulo – entre os cruzamentos com a Rua do Algodão e Avenida da Indústria –, Rua Nhambiquiras e avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Dirceu Dias Carneiro, no Distrito Industrial 2, ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.

O investimento para a execução do Programa de Recuperação de Vias (recape) é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

Saúde Mental: CAPS II passa a atender em novo local

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ll passará a atender provisoriamente em novo local a partir desta terça-feira (7), deixando o prédio da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O novo endereço do serviço é na Rua José Fernando Mollon, 245, no Jardim Fernando Mollon – prédio anexo ao CAPS AD (Álcool e Drogas).

O horário de atendimento segue de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. No CAPS II é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Já o CAPS AD realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido o uso de álcool e outras drogas.

O Departamento de Saúde Mental conta ainda com o Núcleo Infanto Juvenil, responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental, e que atende no prédio anexo da UBS Boa Vista (Avenida de Cillo, 1015 – Jardim Boa Vista).

Serviço:

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) ll

Rua José Fernando Mollon, 245, Jardim Fernando Mollon – anexo ao CAPS AD

Telefone: 3454.0138

Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental recebe arremates finais

A obra do Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara d’Oeste entrou em sua reta final. Os últimos arremates são realizados no espaço que receberá eventos culturais e ambientais, como encontros, palestras, seminários, entre outros, abrigando ainda a Secretaria de Meio Ambiente.

O Novo Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara d’Oeste é construído ao lado do Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, integrando um amplo projeto de transformação de mais uma área no Município.

Projeto para estabelecimentos ‘pet friendly’ em SB

De autoria dos vereadores Bachin Jr (MDB) e Kátia Ferrari do SOS Animais (PV), foi protocolado, nesta terça-feira (31), o Projeto de Lei Complementar 01/2023. Essa propositura altera o artigo 57 da Lei Complementar 103/2010, que trata sobre o Código de Posturas no Município, regularizando os estabelecimentos pet friendly (amigáveis para pets) em Santa Bárbara d’Oeste. A lei atual, instituída em 2010, veda a presença de animais em qualquer tipo de estabelecimento.

