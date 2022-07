Bem-vindos de volta ao Santa Bárbara Rock Fest! A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou o line-up oficial da edição 2022, com 47 atrações divididas em cinco palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”. Serão três dias de festival em mais de 24 horas de muito rock ‘n’ roll, ambiente familiar, sustentabilidade, artesanato e gastronomia. Com entrada gratuita, neste ano o evento será realizado entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com atrações principais Nenhum de Nós, Sepultura, Di Ferrero e Maneva.

De 2 a 11 de julho de 2022 o festival recebeu a inscrição de 144 bandas de 28 cidades. Além de São Paulo, artistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco enviaram material pelo site do Rock Fest. Mais de 50% dos inscritos são do gênero “Pop Rock” e 54% possuem repertório autoral. Das bandas inscritas, 60% nunca se apresentaram no evento. Das atrações selecionadas, 53% possuem repertório autoral e 36% são de Santa Bárbara d’Oeste, assemelhando-se à porcentagem total de inscritos do município no evento.

Na sexta-feira (26) os portões abrirão às 18 horas. O Festival contará com a abertura da OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara) em um repertório voltado ao rock. As bandas Katados, Electro Rock, Organa, Veidan Land, Single Pop, Guns N’ Roses Cover Brazil e Bandock dão sequência com os mais variados estilos do gênero. O encerramento da noite ficará por conta da renomada Nenhum de Nós.

Com abertura dos portões às 12 horas, o sábado será energizado pelas bandas Scum Noise, G.T.C, Nova Califórnia, NightFall Nightwish Tribute, Hellskitchen, Artéria Rock, Banda Póstuma, New Democracy, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Violência Moral, SKA7, Rockstrada, Frann Azalim, Sabbath Cadabra, The New Drunks, Bando d’água, Graves, Hard Coffee, Apostullus, The Ones e Dynamite Scorpions Cover. O encerramento do segundo dia do Santa Bárbara Rock Fest ficará por conta da banda reconhecida internacionalmente Sepultura, às 23 horas.

Por fim, no domingo, subirão aos palcos Confraria Rock Club, Submerso, Banda Nova Califórnia, Soluarea, Hoze, Charcot Marie, Banda AL9, Legião Urbana Cover do Brasil, Rising Power AC/DC, Bratislava, CPK Rock Club, Alma Lavada, Rubão na Atividade e Casa Fort. A última noite terá os headliners Di Ferrero e Maneva. A abertura dos portões também será às 12 horas.

“Anote na agenda: o Santa Bárbara Rock Fest será nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em nossa Usina Santa Bárbara. O Rock Fest é hoje um dos maiores eventos do segmento e para todos aqueles que aguardavam, ele está de volta. A nossa festa é bárbara!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.



A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Maravilhas do Lar, apoio do Supermercados Pague Menos, Sapore e Heineken.

Sobre as atrações principais:

Nenhum de Nós – Em outubro de 2021 o Nenhum de Nós completou 35 anos de carreira tendo superado a marca de 2 mil shows. Com 17 discos, três DVDs e dois EPs lançados, a banda recebeu inúmeros prêmios, amplo reconhecimento de público e de crítica, e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina. Desde 1986 na estrada, o Nenhum de Nós é uma das principais bandas brasileiras em atividade no segmento Pop&Rock. Em 1987 o disco de estreia trouxe “Camila Camila” como primeiro sucesso, emplacando nos próximos anos os hits “Astronauta de Mármore”, “Vou Deixar Que Você Se Vá”, “Paz e Amor”, “Da Janela”, “Você Vai Lembrar de Mim”, entre outros.

Sepultura – Depois de dois anos, o álbum Quadra, lançado em 7 de fevereiro de 2020, viaja pelo Brasil e pelo mundo para ser apresentado ao vivo pela banda Sepultura, formada por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria). O Sepultura traz ao palco a consequência do crescimento como banda e a exploração de novas possibilidades, com thrash metal, ritmos brasileiros percussivos, o violão instrumental como característica geral e a ‘groovada’, lenta, com melodia. Apesar da turnê focada em Quadra, o Sepultura deve tocar também as músicas mais antigas que fazem parte de sua carreira.

Di Ferrero – É cantor e compositor, tendo sido vocalista da banda de rock brasileira NX Zero e estreando carreira solo em 2018. Com a banda, o cantor ganhou prêmios como “Melhor Cantor” no Prêmio Multishow de Música Brasileira em 2011 e “Melhor Álbum de Rock Brasileiro” no Grammy Latino em 2009. Além disso, alcançou sete vezes o 1ª lugar de música mais tocada no país. Na TV, Di foi jurado do The Voice Brasil por duas temporadas, do X-Factor Brasil 2016 e especialista no Pop Star, da TV Globo, além de apresentar o The Voice Extras, no Canal Sony. A carreira solo apresenta os singles “Onde A Gente Chegou”, “Desculpa”, “Vai Passar” e lançamentos “Aonde é o Céu”, “Intensamente” e “Descansa”.

Maneva – É uma banda nativa da capital paulista, tem como objetivo denunciar as desigualdades sociais e também mostrar o prazer de viver a vida. Formada por cinco grandes amigos, Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda já teve mais de 10 premiações e 1,5 bilhão de streams nestes 17 anos de estrada.

Confira a programação final com horários e palcos da edição 2012 do Santa Bárbara Rock Fest:

– SEXTA-FEIRA 26/08/2022

18h30 – Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste – OFISB – Palco TERRA

19h – Katados (Pop Rock / Classic Rock) – Palco GIG

19h – Electro Rock (Classic Rock) – Palco AIR

20h – Organa (Rock Alternativo) – Palco ÁGUA

20h – Veidan Land (Heavy Metal) – Palco JAM

20h – Guns N’Roses Cover Brazil

21h – Bandock (Pop Rock / Hard Rock) – Palco AIR

21h –Single Pop (Pop Rock) – Palco GIG

22h – NENHUM DE NÓS – Palco TERRA

– SÁBADO 27/08/2022

13h – Artéria Rock (pop rock) – Palco ÁGUA

13h – SKA7 (Ska Rock) – Palco JAM

14h – Scum Noise (Heavy Metal / Hard Core) – Palco GIG

14h – Bando d’água (Pop Rock) – Palco AIR

15h – Banda Póstuma (Death Metal Melódico)– Palco ÁGUA

15h – Rockstrada (Pop Rock/Classic Rock)– Palco JAM

16h – Banda G.T.C (Classic Rock) – Palco GIG

16h – Graves (Nu metal / Metal) – Palco AIR

17h – New Democracy (Heavy Metal) – Palco ÁGUA

17h – Frann Azalim Rock Club – Palco JAM

18h – Hard Coffee (Pop Rock / Classic Rock)– Palco GIG

18h – Apostullus (Classic Rock / Hard Rock)– Palco AIR

19h – Jaeder Menossi Interestellar Experience (Heavy Metal) – Palco ÁGUA

19h – Sabbath Cadabra (Heavy Metal)– Palco JAM

19h – DYNAMITE SCORPIONS COVER [cover] – Palco TERRA

20h – NightFall Nightwish Tribute (Metal Sinfônico) – Palco GIG

20h – Sonoramente (Pop Rock) – Palco AIR

21h – Violência Moral (Hard Rock /Heavy Metal)– Palco ÁGUA

21h – The New Drunks (Folk Rock)– Palco JAM

22h – Hellskitchen (Heavy Metal) – Palco GIG

22h – The Ones (Pop Rock) – Palco AIR

23h – SEPULTURA – Palco TERRA



– DOMINGO 28/08/2022

13h – Confraria Rock Club (Classic Rock)– Palco GIG

14h – Submerso (Pop Rock/Rock Instrumental/Indie Rock) – Palco ÁGUA

14h – Banda Nova Califórnia (Rock Alternativo Post Grunge) – Palco JAM

15h –Soluarea (Pop Rock) – Palco GIG

15h – Hoze (Pop Rock) – Palco AIR

16h – Charcot Marie (Groove Rock Brasilidades) – Palco ÁGUA

16h – Banda AL9 (Rockabilly) – Palco JAM

16h – Legião Urbana Cover do Brasil [cover] – Palco TERRA

17h – Rising Power AC/DC [cover] – Palco GIG

17h – Bratislava (Pop Rock) – Palco AIR

18h – CPK Rock Club (Classic Rock) – Palco ÁGUA

18h – Rubão na Atividade (Pop Rock) – Palco JAM

18h – DI FERRERO – Palco TERRA

19h – Alma Lavada (Pop Rock) – Palco GIG

19h – Casa Fort (Pop Rock/Reggae) – Palco AIR

20h – MANEVA – Palco TERRA