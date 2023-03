SB. Pitbulls matam cachorro em chácara

Um cachorro de chácara foi morto por 2 pitbulls

esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Os pitbulls invadiram a chácara vizinha e atacaram outros dois cães de pequeno porte na madrugada. A proprietária acordou com o ganido dos seus cães da raça pinscher, sendo que um deles acabou morto e o outro ficou gravemente ferido.

O caso foi registrado com horário dos ataques por volta das 4h30, nas Chácaras Beira Rio, zona rural da cidade.

A dona dos cães vítimas relatou que acordou com os gritos dos cachorrinhos. Assim que foi até o quintal, se deparou com os agressores do vizinho atacando os animais.

VEJA ESSA Idosa de 82 enterra cachorro por não suportar latidos

Logo após o ataque, o responsável pelos pitbulls retirou os cães da casa.

Por fim, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) para registrar o caso e a equipe a orientou sobre os procedimentos a serem adotados.

Após site Policial Padrão

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento