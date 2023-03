SB. Oposição tenta se organizar. Falta 1 nome

A oposição ao prefeito Rafael Piovezan começou

este mês um ensaio com vistas às eleições de 2024. A esperança é desgastar Piovezan ao longo do ano e encontrar um nome de consenso para 2024. A operação em marcha parece contar com vereadores que estariam entre ‘desavisados’ e oportunistas.

No projeto está boa parte da equipe responsável pelo estrondoso vexame da ‘vitória de Pirro’ de Dr José em 2020 com alguns novos ‘embarcados’.

MONARO HERÓI– O herói do grupo até agora é o presidente da Câmara Paulo Monaro (MDB). Ele é do mesmo partido do prefeito mas os bastidores indicam que tem sido ‘levado pela mão’ por mentores do projeto. Monaro também estaria sob influencia de articuladores menos interessados em política e mais em negócios. O ex-suplente e agora presidente também pode estar sendo seduzido para ser o grande nome do grupo opositor ou mesmo vir candidato a vice- sonho do popular Carlão Motorista.

VEXAME DE 2020- O monumental vexame de 2020 fez com que os intelectuais da oposição em SB se retraíssem, mas agora eles passaram a articular lançando mão de alguns nomes e ensaiando potenciais para 24. O nome da derrota em 2020, Dr José, foi bem votado para deputado estadual em 2022 mas parece não ser o nome do grupo e talvez até venha candidato a vereador ano que vem.

AVALIAÇÃO E VOTO– O prefeito Piovezan tem hoje avaliação muito positiva e Santa Bárbara vem de um ciclo de 10 anos de estabilidade política e crescimento econômico. A votação do padrinho Denis Andia em 2022 também mostra que a força do time segue nas alturas. O eleitor médio, aquele que se importa com político somente quando se está muito próximo da eleição, tem dado ao governo atual uma folga para seguir o trabalho.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta quarta-feira (8) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Marlene Carlos da Silva” e a Nova Arena Esportiva do Jardim das Palmeiras. Localizado entre as ruas Noruega, Turquia, França e Suécia, o espaço foi transformado e tornou-se a mais nova opção para lazer e convivência entre as pessoas.

