A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste iniciou a Operação Chuvas de Verão 2022/2023 no dia 1º de dezembro e instituiu o Plano de Contingência por meio do Decreto Municipal n. 7378, de 30 de novembro de 2022. O objetivo é estabelecer um conjunto de ações preventivas e de resposta e recuperação frente aos eventos naturais ocasionados pelo período de chuva. A operação segue até 31 de março.

A Coordenadoria Executiva da Operação “Chuvas de Verão”, composta pelo prefeito municipal, representantes de oito secretarias – Governo, Sesetran (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), Justiça e Relações Institucionais, Promoção Social, Saúde, Planejamento, Meio Ambiente, Obras e Serviços e DAE (Departamento de Água e Esgoto) intensifica as ações de prevenção, apoio, monitoramento, divulgação e planejamento de ações de respostas rápidas, caso necessário.

RMC

Agentes da Defesa Civil barbarense participaram de reunião e lançamento da Operação Verão no dia 30 de novembro em Campinas para ação conjunta entre as cidades da Regiao Metropolitana de Campinas (RMC). O evento foi organizado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Dentre os assuntos abordados está o fenômeno La Ninã que segue até fevereiro de 2023, que favorece maior risco de temporais e chuvas volumosas. Em março as chuvas passam a ficar mais irregulares, mas na segunda ou terceira semana, aumenta o risco de temporais e chuvas intensas , com rajadas de ventos, raios e granizos. No final do mês de março está prevista a diminuição das chuvas e da temperatura.

Durante todo o ano, a Prefeitura realiza ações preventivas antieenchentes, como limpeza de bueiros e galerias e desassoreamento do Ribeirão dos Toledos.

Orientações para o período de chuvas:

– Não jogar lixo e entulho nas encostas e leitos de rios;

– Não colocar sacos de lixo sobre a calçada, evitando que sejam carregados por enxurradas;

– Em caso de inundação e alagamentos evitar contato com águas de chuva e não caminhar sobre áreas alagadas, devido ao risco de contaminação e acidentes;

– Não jogar lixo na rua para evitar entupimentos de bueiros;

– Em casos de tempestades de raios, proteger-se em locais cobertos e se manter calçado.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil, para denúncias e solicitações pelo telefone de emergência 199 ou, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (19) 3454-3075.