De autoria do Poder Executivo, foi protocolado, na última semana, o Projeto de Lei Complementar 17/2022, que altera as leis 66/2009, 69/2009, 171/2013 e 215/2015, todas relativas ao plano de cargos, salários e carreiras no Poder Executivo. Na prática, o projeto cria inclui o cargo de médico de estratégia de saúde da família na rede municipal, altera a referência salarial dos cargos de líder de equipe com responsabilidade técnica na área de enfermagem – Unidade de Pronto Atendimento e de chefe de divisão de expediente administrativo das UPAs.

“O presente Projeto de Lei Complementar visa a criação do cargo de médico de estratégia de saúde da família para atuar junto às respectivas equipes, contribuindo, assim, para a constante melhoria no atendimento público em saúde”, afirmou, na justificativa da propositura, o prefeito Rafael Piovezan. Ele também explica que o projeto adequa a remuneração de funções de confiança na área da Saúde.