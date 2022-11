Em alusão ao Dia Internacional de Luta contra a Violência sobre a Mulher, lembrado no dia 25 de novembro e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher realizarão uma série de ações que integram a Campanha Mundial “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” e Dia Internacional de Direitos Humanos na cidade.

A programação contará com Roda de Conversa “Sala Lilás, um direito da mulher” no dia 18 de novembro, das 8 às 12 horas, na ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro, com entrada gratuita. Haverá a participação de Olivia Fonseca (Mestre em Direito e delegada na DDM de Piracicaba), Deborah Cássia de Oliveira (professora e responsável pela DDM de Itatiba) e Ione da Silva (reverenda, Mestre em Ciências da Religião, especialista em Theology and Urban Mission e presidente do Conselho barbarense).

Para fazer publicidade sobre o assunto, o Conselho utilizará no dia 22 deste mês, a partir das 14 horas, a Tribuna Livre da Câmara Municipal. A sessão camarária é aberta ao público e também pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara www.camarasantabarbara.sp.gov.br, pela rádio Santa Bárbara FM 95.9 MHz e pelas redes sociais (@camarasbo).

Para fechar a programação, no 10 de dezembro haverá o Fórum Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com o tema “O passado e o futuro de Políticas Públicas voltadas às mulheres e meninas”. Com participações de diversas secretarias municipais, o encontro será das 8 às 12h30, no Salão Nobre da Secretaria de Educação, localizado na Rua Graça Martins, 680, no Centro, sem necessidade de inscrição prévia. O objetivo é debater sobre as políticas municipais voltadas às mulheres, fortalecer a rede de atendimento e avaliar as políticas implementadas no Município.

Conselho

Fundamentado na Lei Municipal n. 3302/2011, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria de Promoção Social com a finalidade básica de elaborar e propor políticas públicas em defesa e proteção da mulher.