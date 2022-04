A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste adquiriu cinco novos veículos para atender as necessidades da Educação. Eles serão utilizados para o transporte de alunos e pessoas com necessidades especiais, além de materiais do almoxarifado e merenda. O investimento é de R$ 1.047.000,00 em recursos próprios. O objetivo é atender o aumento da demanda da Rede Municipal de Ensino.

Dentre os veículos estão um furgão de carga com capacidade de 1.000 quilos, no valor de R$ 190 mil e um caminhão com baú no valor de R$ 209 mil, para o Setor de Alimentação Escolar. Outro furgão de carga também com capacidade de 1.000 quilos foi adquirido para atender o almoxarifado – R$ 190 mil. Duas vans para o transporte de passageiros, uma com capacidade de 16 lugares e outra de 9 lugares, sendo esta última adaptada para cadeirante que já estão em circulação, no valor de R$ 216 mil e R$ 242 mil respectivamente. Os veículos atendem as normas e legislação vigentes.