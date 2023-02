SB abre formulário para uso de equipamentos culturais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste SB

por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta quarta-feira (1º) o formulário on-line para solicitar o uso de equipamentos culturais administrados pela pasta, bem como enviar propostas para realização de ações no município por meio do site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso

Os Equipamentos Culturais disponíveis são: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”, Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, CEU das Artes – “Ariovaldo Inácio – ‘Vardão”/Estação Cidadania Cultura, Museu da Imigração e Complexo Usina Santa Bárbara. Com reformas programadas, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” e o anfiteatro do CEU poderão receber reservas apenas no segundo semestre.

No formulário estes equipamentos são apresentados e divididos em seus respectivos setores. Ao escolher o local é preciso seguir com o preenchimento de todas as categorias solicitadas como finalidade de uso, selecionar se integra algum mecanismo de incentivo à Cultura, nome da ação, mês, datas e horários, classificação indicativa, resumo, objetivo e justificativa e contatos gerais divididos entre pessoa física ou jurídica, além dos anexos solicitados.

O interessado deve preencher e enviar o formulário com antecedência mínima de 15 dias da data que se pretende utilizar o respectivo equipamento. Após feita a solicitação, a gestão do espaço agendado entrará em contato, fará a emissão da viabilidade de deferimento e providenciará a formalização do Termo de Autorização de Uso.

Também é possível realizar o envio de solicitações de apoio por meio do site. Padronizando a forma de recebimentos das propostas, a ação visa à realização de eventos e projetos culturais envolvendo apresentações artísticas de teatro, dança, música, contação de histórias e circo, entre outras.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.

Reforma do Teatro

Com investimento de R$ 2,2 milhões, entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo, o Teatro Municipal será modernizado. Entre os serviços previstos estão a remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos, localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca da cobertura, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio.

Confira informações de trânsito do Carnaval Duzenta 23 SB

Está chegando o Carnaval DuzEnta 2023 de Santa Bárbara d’Oeste. Com programação gratuita, o evento será nos dias 18 e 19 deste mês, das 15 às 23 horas, e dia 20 de fevereiro, das 18 às 23 horas, em diversos pontos da cidade, e Praça Central – ponto de dispersão dos blocos. Promovido pela Prefeitura, a edição tem patrocínio do Sancta Cervejaria e Vox 90 como rádio oficial. Todas as informações estão disponíveis no guia culturasbo.com/carnaval

Com isso, a Prefeitura também divulga os horários de interdição de trânsito para planejamento dos motoristas – em razão dos oito blocos de rua da edição 2023. Durante o deslocamento dos blocos haverá escolta pela Guarda Civil Municipal. Os bloqueios serão removidos após a passagem de cada bloco.

Confira os detalhes dos bloqueios:

Dia 18/02 (sábado)

14h – Avenida Tiradentes x Rua Dona Margarida

14h – Avenida Monte Castelo x Rua José de Alencar

15h – R. João Lino x R. Santa Bárbara

Dia 19/02 (domingo)

14h – Rua Dante Tortelli (trecho entre a Rua Treze de Maio e Avenida Monte Castelo)

14h – Avenida Tiradentes x Rua Dona Margarida

15h – Rua João Lino x Rua Santa Bárbara

Dia 20/02 (segunda-feira)

14h – Praça Dona Carolina

18h – Rua João Lino x Rua Santa Bárbara

19h – Rua Duque de Caxias x Rua General Câmara

19h – Avenida Monte Castelo (ambos os sentidos)

Blocos

Participarão da folia o Bloco do Traquitana, Bloco das Bárbaras, Bloco Amigos da Lilica, Maracatu Estação Quilombo, Bloco BoraLá, O Bloquinho, Bloco do Roque e Bloco Apareceu a Margarida. O guia on-line com trajetos, dias e horários dos blocos pode ser acessado pelo link culturasbo.com/carnaval

Atrações

Haverá também apresentações na Praça Central – ponto de dispersão – Alexandra Souza e banda, Grupo Alto Astral e Assim que se faz, conforme abaixo:

18/2 (Sábado) | 16h às 18h e 20h às 23h

Alexandra Souza e banda

19/2 (Domingo)| 20h às 23h

Grupo Alto Astral

20/2 (Segunda-feira)| 19h às 23h

Assim que se faz

*Programação sujeita a alterações

