Santa Bárbara d’Oeste receberá neste mês a AFOL BR Expo – uma exposição completa somente com blocos de montar Lego. Com entrada solidária de um quilo de alimento não perecível, a exposição poderá ser visitada nos dias 15 de outubro, das 10 às 17 horas, e 16 de outubro, das 10 às 16 horas, no Centro de Memórias. A organização realizará sorteios no decorrer do evento.

A mostra conta com seis colecionadores que se juntaram para expor o melhor de suas coleções. Serão diversas temáticas, sendo elas: cidade, veículos, Disney, Star Wars, séries e filmes, entre outros, além de uma área exclusiva para o público manusear as peças.

A AfolBr (Adult fan of LEGO Brasil) é uma marca que foi fundada em 2018, pelas colecionadoras Roberta Antonelli e Vanessa Pajaro, com o apoio e idealização de Roberta Rocha e Verônica Gandulfo. Desde então, possuem um grupo de WhatsApp e site onde reúnem mais de 70 colecionadores com um amor em comum: bloco de montar.

Serviço:

AFOL BR Expo | Roberta Antonelli e Vanessa Pajaro

Dia 15 de outubro, sábado, das 10 às 17 horas

Dia 16 de outubro, domingo, das 10 às 16 horas

Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” | Rua João Lino, 362 – Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível