SB tem entrega de Área de Lazer e Arena Esportiva na 4a

A Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Marlene Carlos da Silva” e a Nova Arena Esportiva

do Jardim das Palmeiras serão entregues na próxima quarta-feira (8) em Santa Bárbara d’Oeste. Localizado entre as ruas Noruega, Turquia, França e Suécia, o espaço foi transformado e tornou-se a mais nova opção para lazer e convivência entre as pessoas.

Os arremates finais da obra são realizados. O projeto executado contou com instalação de campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada, além de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED, com investimento de cerca de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo.

Prefeitura executa serviços de zeladoria

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com os serviços de zeladoria em diversos pontos da cidade. O tapa buraco foi executado nos últimos dias na Rua Ângelo Sartori, no Jardim Belo Horizonte, nas ruas Lila Eugenia Carr, Antonio Batagin e José Lázaro Campos, no Parque Eldorado, Rua Paineira, no Jardim Flamboyant, nas ruas Tulipas e das Palmas, no Jardim Dulce, nas ruas Gustavo Barroso, Plínio Salgado, Irmã Aneta Schnapp e Gustavo Teixeira, no Distrito Industrial.

A capinação foi realizada na Avenida da Amizade, nas ruas Profeta Esdra e Profeta Daniel, no Laudissi, nas ruas James de Oliveira e Aroldo Parazzi, no Jardim das Orquídeas, na Avenida Porto Ferreira e ruas Águas da Prata e Brotas, no São Joaquim, na Rua Gabriel Pereira de Brito, no Dona Regina, na Avenida São Paulo.

A equipe de estradas atuou na estrada de acesso ao Recanto das Andorinhas, Estrada da Areia Branca, na Rua Alceu de Campos Machado, no Vale das Cigarras, cruzamento das ruas Soldado Juvenal Alves Corrêa e Anezia Silveira do Amaral, no Acampamento Presbiteriano, Rua Euclides da Cunha, no Santa Rita, nas ruas José Petrini e Orlando Bragalhia, no Vale das Cigarras e no Santo Antonio do Sapezeiro, sentido Alambari.

As ruas Ismael Alves, no Santa Rita e Dona Margarida, no Centro, receberam reconstrução de guias e sarjetas. Melhorias em bocas de lobo foram executadas na Rua País de Gales, no Cândido Bertini, e Rua Jurandir Pereira da Costa, no Nova Conquista. E o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos seguiu no São Joaquim. Os serviços de zeladoria são executados diariamente conforme cronograma.