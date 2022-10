A Secretaria de Educação promove assembleia na próxima terça-feira (25) para escolha dos novos membros do Conselho de Alimentação Escolar de Santa Bárbara d´Oeste (CAE) para o mandato de 2023 a 2026. Para ser conselheiro é necessário ter interesse na alimentação escolar e disponibilidade para participar das atividades em caráter voluntário. Os interessados devem comparecer no evento às 18 horas, no salão Nobre da Secretaria de Educação.

O CAE tem como objetivo ajudar a garantir que os alunos da Rede Municipal de Ensino recebam uma alimentação de qualidade nutricional importante para o seu desenvolvimento e aprendizagem contribuindo na formação de bons hábitos alimentares.

Serão escolhidos na assembleia mediante manifestação de interesse, representantes titulares de entidades de trabalhadores da Educação e de discentes, representantes titulares dos pais de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e representantes titulares de entidades civis organizadas. O conselheiro do CAE deve participar das reuniões ordinárias e realizar visita às unidades educacionais mensalmente.

O Conselho do CAE controla socialmente o Programa de Alimentação Escolar do Município verificando se os recursos federais foram gastos com alimentos adequados e exclusivos à alimentação escolar; a qualidade dos alimentos comprados; se os alimentos estão sendo preparados, distribuídos e servidos aos alunos de forma adequada; relatando as observações e contribuindo com a melhoria de atendimento.

A Secretaria de Educação está situada na Rua Graça Martins, 680, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9449.