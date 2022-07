As vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) estiveram reunidas, nesta quinta-feira (21), com o delegado titular de Santa Bárbara d’Oeste, Antonio Donizete Braga, que anunciou, para o início de agosto, a vinda de uma delegada para atuar na DDM (Delegacia da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste), além da inauguração da Sala Lilás no Plantão Policial, para o atendimento exclusivo de mulheres vítimas da violência. Há um mês, as duas parlamentares já haviam se reunido com esse delegado, solicitando melhoria no acolhimento às vítimas de violência no Município.

“Na reunião desta manhã, Dr. Braga reafirmou a importância de a DDM contar com uma delegada mulher e explicou que a delegada titular de Sumaré, Dra. Natália Alves Cabral, deve acumular a DDM barbarense”, explicou a vereadora Kátia Ferrai. Ela ressaltou que, após o horário de funcionamento dessa delegacia, as mulheres que procurarem pelo Plantão Policial serão atendidas na Sala Lilás, onde é oferecido atendimento online, 24 horas, com uma delegada. Assim, ao procurar o Plantão, a vítima será atendida de forma reservada nessa sala, pelo sistema remoto, por policiais especializados, os quais vão orientar os delegados locais como proceder em cada caso.

Ainda de acordo com as vereadoras, além do equipamento de videoconferência, que vai permitir gravar a conversa, a Sala Lilás deve contar com mobiliário novo e um espaço para crianças brincarem, em caso de a vítima estar acompanhada de seus filhos. “É um avanço muito importante para as mulheres a vinda de uma delegada mulher para a cidade, assim como o funcionamento integral da Sala Lilás- DDM 24h online. A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil, ter um atendimento especializado com acolhimento humanizado fortalece o combate à violência contra a mulher além de impedir a revitimização dessa mulher, uma nova violência causada pelo Estado”, ressaltou Esther.