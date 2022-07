Santa Bárbara d’Oeste registrou o primeiro caso de varíola do macaco (Monkeypox) confirmado da região. A Secretaria de Saúde de informou, nesta sexta-feira (15), o primeiro caso da varíola no município. Trata-se de um homem de 30 anos que foi atendido no Amdic (Ambulatório Médico de Doenças Infectocontagiosas).

No mês passado, a vizinha Americana chegou a ter um caso de suspeita da doença, mas o homem teve o resultado negativo e saiu do hospital. A Prefeitura também informou que o paciente passa bem e é acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do município. Não há histórico de viagem ao exterior.