Estão abertas as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol de Base e para o Campeonato Barbarense de Truco, competições promovidas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Os interessados podem se inscrever na sede da secretaria até o dia 17 de março, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

No Futebol de Base as inscrições podem ser feitas nas categorias sub-13, sub-15 e sub 17. Já para o Truco, participarão equipes da 1ª e 2ª divisões.

A Seme fica na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3455.1231 ou 3455.1612.

Confira as tabelas do Futebol Amador da 1ª e 2ª divisões

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), divulgou as tabelas do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª e 2ª divisões. Os campeonatos terão início no dia 11 de março, com os jogos da 2ª divisão sendo preliminares das partidas da 1ª divisão.

Confira:

1ª divisão

Sábado (11)

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

15h30 – São Fernando x Real Vista Alegre

No Centro Esportivo Municipal “Dirceu Dias Carneiro”, no Jardim Europa

15h30 – Jardim Brasília x Tremendão

No Centro Esportivo Municipal “Antonio Leme”, no Mollon

15h30 – Mollon FC x Grêmio Orquídea

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

15h30 – Lado Leste x União Aparecida

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

15h30 – Milionários x Ágape

No Centro Esportivo Municipal “João Querubim Theodoro”, no Santa Rita

15h30 – Zabani x Unidos da Linha

2ª divisão

Sábado (11)

No Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco

13h45 – Guarani x S.E. Vale

No Centro Esportivo Municipal “Dirceu Dias Carneiro”, no Jardim Europa

13h45 – Roma x Parma

No Centro Esportivo Municipal “Antonio Leme”, no Mollon

13h45 – Coritiba x Unidos do Pérola

No Centro Esportivo Municipal “José J. Sans”, no Jardim Pérola

13h45 – Amigos, Futebol e Resenha x Bandeirantes

No Centro Esportivo Municipal “José Cândido de Campos”, no Centro Social Urbano

13h45 – Chapecoense x Bélgica

No Centro Esportivo Municipal “João Querubim Theodoro”, no Santa Rita

13h45 – Talismã x Areião / Revolução

Grupos da 1ª divisão

Grupo A – São Fernando, Real Vista Alegre, Lado Leste, União Aparecida, Jardim Brasília, Tremendão, Milionários e Ágape

Grupo B – Mollon F.C., Grêmio Orquídea, Atlético Barbarense, Zabani / PSV, Esmeralda, Holanda, Unidos da Linha

Grupos da 2ª divisão

Grupo A – Futbreja, Bélgica, Roma, Biriguis, Chapecoense e Parma

Grupo B – Areião / Revolução, Guarani, Amigos, Futebol e Resenha, Talismã, S.E. Vale e Bandeirantes

Grupo C – Coritiba, Vila Rica / Nordestino, Atlético Pérola / Europa, Unidos do Pérola, Unidos do Europa e Paysandu

