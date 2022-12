A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste investiu R$ 5,7 milhões na informatização e na educação digital da Rede Municipal de Ensino nos últimos anos. O objetivo foi assegurar aos estudantes e profissionais da Educação a atualização e o desenvolvimento de competências para a utilização de ferramentas para a educação digital. Mais de 8 mil alunos foram beneficiados das 26 escolas municipais de Educação Fundamental.

Dentre os equipamentos e recursos adquiridos estão a plataforma de ferramentas G Suite for Education com serviço de capacitação pedagógica, 2.502 chromebooks, 70 microcomputadores, 60 notebooks, mais 3.700 equipamentos entre headset, webcam, caixa de som, mouse, estabilizador, roteador e pacote de serviços de dados.

“Este é um dos maiores investimentos que nossa rede já teve na informatização e educação digital. É uma questão que tratamos com comprometimento, seriedade e política pública. O mundo digital faz parte do dia a dia, as crianças precisam aprender a usar o computador e usufruir das informações para qualificar a aprendizagem. Tudo isso, aliado às dezenas de reformas, melhorias estruturais das escolas e centenas de contratações de profissionais de educação, promove uma sociedade cada vez melhor”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

A secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, acredita na promoção da cidadania. “A tecnologia é uma ferramenta importante a favor da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo das crianças. Sabemos que o exercício da cidadania passa também pela inclusão digital, por isso o cuidado da Administração do prefeito Rafael Piovezan em continuar investindo nessa área do conhecimento, que é de grande valia”, completou a secretaria.

Inicialmente e, para atender uma necessidade da educação on-line intensificada por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Educação implementou a plataforma Google For Education nas escolas municipais. Cerca de 850 profissionais de educação, entre professores e monitores da Rede Municipal de Ensino participaram de diversas formações quanto ao uso das ferramentas digitais, estimulando novas experiências por meio da tecnologia e dessa forma construindo competências e contribuindo para o desenvolvimento dos alunos, além de desenvolver proposta de educação digital com os alunos do 1º ao 5º ano.

As 26 escolas de Ensino Fundamental foram preparadas para atender a nova demanda tecnológica, com internet via wifi e modernização dos laboratórios de informática com substituição dos computadores por chromebooks. Novos profissionais foram contratados para as aulas de informática, além de um suporte técnico especializado. Em 2023, a ação seguirá para a Educação Infantil.

Educação Digital

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, a educação digital é parte integrante do currículo, tanto da Educação Infantil como do Ensino Fundamental, para assegurar aos estudantes as competências necessárias para seu pleno desenvolvimento.

No que tange à educação digital, o aluno precisa ser capaz de: utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Para que a escola possa oferecer os recursos necessários para o desenvolvimento das habilidades essenciais no desenvolvimento dessa competência é imprescindível contar com as ferramentas digitais.