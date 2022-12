O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou nesta quarta-feira (30) quatro novos veículos (viaturas) Zero KM que integram a frota de prestação de serviços ao cidadão. Os veículos serão utilizados nos setores de Saúde e de Promoção Social, em investimento com recursos próprios do Município, do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal.

Dois veículos Fiat Argo serão utilizados pela Associação Vinde a Luz, uma das entidades conveniadas com o Município de Santa Bárbara d’Oeste – os veículos, inclusive, já foram entregues ao presidente da entidade, Luiz Augusto Roberto.

O Fiat Fiorino será utilizado pela Promoção Social e chega ao Município por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Márcia Lia, intermediada pela vereadora Esther Moraes, além de investimentos em recursos próprios.

Já a van adaptada será utilizada pela Secretaria de Saúde, chegando ao Município por meio de convênio firmado com a Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência.

“Temos o maior investimento em máquinas e veículos na história de Santa Bárbara d’Oeste. Antes de apresentarmos estes veículos, apresentamos outros 30 no início do segundo semestre. Trata-se de uma estrutura fundamental para a prestação de serviços ao cidadão e para o cuidado da nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.