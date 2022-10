A rede Savegnago desistiu de instalar uma unidade em Santa Bárbara d’Oeste. A loja chegou a ser anunciada em meados do ano passado e havia a previsão da abertura de 120 novas vagas de emprego. A loja seria no lugar do Paulistão, que fechou em 2021 as três unidades que tinha na região. A loja fica na rua Duque de Caxias, centro.

A adequação e ampliação do prédio inviabilizaram o projeto. A negociação da rede com o Grupo Peralta envolveu a aquisição, pelo Savegnago Supermercados, de 14 lojas de supermercados do Grupo Peralta, localizadas nas cidades de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Rio Claro.

Em junho deste ano a Rede inaugurou sua quarta loja em Campinas e anunciou mais três, sendo em Piracicaba, Limeira e Leme. Em julho foi inaugurada a primeira loja Savegnago em Americana, na rua Washington Luiz, centro, onde funcionava o Paulistão Supermercado, e diretores da Rede anunciaram a previsão de inaugurar outras duas lojas em Americana, criando mais de 500 postos de trabalho.

Após SBNoticias.com.br