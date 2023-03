"Saúde sem Tabaco" Santa Bárbara segue com reuniões terapêuticas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os encontros do 1º grupo do Programa “Saúde sem Tabaco” de 2023.

Nesta segunda-feira (13) foi realizada mais uma reunião terapêutica com os participantes desta edição. Na próxima semana os encontros terapêuticos serão encerrados, iniciando posteriormente as reuniões de manutenção.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar, com encontros semanais durante aproximadamente três meses. Os interessados em se inscrever para novas turmas, ao longo do ano, já podem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência. As reuniões ocorrem às segundas-feiras no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

Durante o programa, os participantes passam por acolhimento com preenchimento das fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, reuniões terapêuticas e reuniões de manutenção.

O programa desenvolvido pela Prefeitura existe há 11 anos e conta com apoio de uma equipe multidisciplinar, oferecendo de forma gratuita apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de assistência social. Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

