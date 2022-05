A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta segunda-feira (9) a primeira reunião motivacional do Programa “Saúde sem Tabaco” em 2022. O encontro foi realizado no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), dando sequência às atividades do primeiro grupo deste ano, que na última semana contou com acolhimento e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina.

Esse grupo marca a retomada do Programa no Município, após o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Na próxima semana serão encerradas as reuniões motivacionais. Os pacientes serão então encaminhados para consulta médica e avaliação bucal e, posteriormente, participarão de reuniões terapêuticas e de manutenção, com previsão de finalização do grupo em julho.

Sob a coordenação do NES (Núcleo de Educação em Saúde), o programa conta com uma equipe multidisciplinar, que oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico, de assistência social e de práticas integrativas complementares, como a auriculoterapia para os participantes. Os profissionais envolvidos foram todos capacitados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) em São Paulo.

A iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas a deixarem de fumar, com encontros todas às segundas-feiras. Historicamente cerca de 40 a 50% do total de participantes deixam de fumar ao término da participação no grupo antitabagismo. Os interessados em se inscrever para os próximos grupos devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima à residência.