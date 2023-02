Saúde. Santa Bárbara comemora investimentos recorde com recursos próprios

Mais de R$ 217 milhões foram aplicados em Saúde no ano de 2022 em Santa Bárbara d’Oeste. Em recursos próprios da Prefeitura, o investimento no período foi de 36,23% do orçamento – mais do que o dobro previsto em Lei e o maior investimento em recursos próprios da história do Município.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (23) durante Audiência Pública realizada na Câmara Municipal, ocasião em que foram apresentadas informações sobre o orçamento da pasta, número de consultas, exames, procedimentos, entre outros.

Com ações e obras, a Saúde se transforma e se aperfeiçoa todos os dias em Santa Bárbara d’Oeste:

• Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, a Cidade Saúde é um novo prédio de três andares e 3,6 mil metros quadrados de construção, abrigando diversos setores da Saúde, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde. O “Cidade Saúde” terá consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores.

• Novo CAPS Infantil

O novo Centro de Apoio Psicossocial Infantil é implantado na Rua dos Tucanos, no bairro São Francisco 2, e terá 625 metros quadrados de área construída. Serão novos consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

• Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher

Com 749 m² de área construída, o Novo Centro de Referência em Saúde da Mulher é implantado ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos – próximo ao Terminal Urbano. Serão quatro consultórios ginecológicos, consultório odontológico, sala de ultrassom, espaço adolescente, espaço multiuso mamãe, sala de procedimentos, ampla recepção, salas de espera e sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas.

• Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa

Vem aí uma das maiores estruturas da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste, com mais de 900 metros quadrados de área construída no prédio localizado na esquina das ruas Portugal e Grécia. O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa terá consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

• Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Localizado entre as ruas do Couro, do Algodão, Florianópolis e do Chá, o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola contará com consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiúso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

“Além de todas as questões estruturais, temos investido na realização de milhares de exames, cirurgias, insumos, contratações de novos profissionais da Saúde, entre outras ações. O nosso objetivo é o de cuidar de uma forma cada vez melhor do cidadão barbarense. Reconhecemos os desafios que a Saúde nos impõe todos os dias. E todos os dias trabalhamos muito para a superação destes”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

