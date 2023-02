Saúde. Reunião a portas fechadas deixa vereador “sem moral”

Uma reunião fechada na manhã desta quarta-feira terminou com o vereador Gualter Amado (Republicanos) bastante bravo e “sem moral”. O encontro, para tratar da chegada da Organização Social (OS) que assumirá a Saúde de Americana quase em sua totalidade e o processo de transição da administração do setor, contou com a presença de vereadores, o secretário de Governo Jesuel Freitas, o secretário de Saúde Danilo Carvalho e mais funcionários do Hospital Municipal e representantes da entidade.

Chegou até o NM que o vereador Gualter chegou com seu jeito explosivo já conhecido pelos colegas”com os dois pés no peito” do secretário Danilo, fazendo diversos questionamentos sobre a atuação da OS, além de acusações graves como superfaturamento.

Segundo informações de presentes, o que deixou Gualter “irado” foi que o secretário “desbancou” todas as suas acusações e respondeu aos seus questionamentos de forma clara, mostrando que as respostas buscadas por Gualter constavam no edital e contrato, deixando o parlamentar sem argumentos. Danilo mostrou para Gualter que todo o processo foi aprovado pelo Tribunal de Contas.

Pelo menos três pessoas que estavam presentes no encontro contaram à reportagem do NM o acontecido e garantiam que “ficou feio” para o vereador Gualter.

