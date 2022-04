Os secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e de Governo, Jesuel de Freitas, e a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi dos Santos, receberam hoje (12) um grupo de servidores públicos municipais que reivindicam a redução da jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de 40 para 30 horas semanais. Os profissionais apresentaram uma proposta de redução da jornada, que será analisada pelos gestores da Saúde municipal em um prazo de 30 dias.

A entrega do documento ocorreu durante reunião ocorrida no Paço Municipal, com a participação do diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana, Aires Ribeiro, e de representante da vereadora Leonora Périco.

O secretário de Saúde salientou a necessidade de análise técnica dos dados para assegurar a qualidade de atendimento com a redução de jornada. “É uma ação que tem que ser muito bem planejada para contemplar os profissionais da área e os munícipes, garantindo a assistência em saúde. Vamos analisar o estudo e o que precisamos para implementar as 30 horas, com planejamento para que esta seja uma ação efetiva e boa para toda a sociedade”, declarou Carvalho.

A superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana) lembrou o empenho conjunto para que a solicitação seja atendida. “Estamos nesta perspectiva ao lado dos profissionais. Nós do Hospital (Municipal Dr. Waldemar Tebaldi), da Secretaria de Saúde e o prefeito Chico Sardelli queremos promover ações benéficas para o maior número de pessoas, garantindo a assistência em saúde à população.”, destacou.

A proposta entregue pelos servidores agora passará por análise técnica quanto à sua viabilidade, para o estabelecimento de prazos em respeito às normas dos órgãos reguladores e fiscalizadores e em atendimento aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.