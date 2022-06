A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste atenderá em novo local a partir desta quinta-feira (23). O setor funcionará na Rua Fernando de Noronha (esquina com a Rua Acre), 707, na Vila Grego. No local também funcionarão a Vigilância Saúde, a Central de Regulação Municipal e o NES (Núcleo de Educação em Saúde).

A mudança trará maior agilidade aos serviços, otimizando os processos de trabalho entre a Secretaria, a Vigilância e os demais setores. A Secretaria de Saúde conta com área administrativa, com Departamentos e Setores como RH, Financeiro, Faturamento, Planejamento, entre outros.

No Departamento de Vigilância em Saúde funcionam os Setores de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, além do serviço de vigilância em zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas).

A Central de Regulação Municipal coordena o acesso aos serviços ambulatoriais e hospitalares ofertados no Município, com o intuito de organizar a relação entre a oferta e a demanda, qualificando o acesso da população aos serviços de saúde no SUS como uma alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna e qualificada.

Já o NES atua na promoção da saúde e na prevenção de doenças e agravos à saúde, por meio de ações voltadas à população.

Devido à mudança, os serviços realizam atendimento parcial até quarta-feira (22).