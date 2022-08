A Secretaria de Saúde de Americana vai contratar 109 profissionais, de diversas áreas, para repor o quadro em toda a rede municipal. Os contratos serão realizados por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) e a previsão é de que os trabalhadores sejam convocados nos próximos 15 dias.

Do total de profissionais selecionados, a Secretaria de Saúde solicitou a contratação de quatro assistentes sociais, 45 auxiliares administrativos, três auxiliares de almoxarifado, três cirurgiões dentistas generalistas, dois enfermeiros, seis farmacêuticos, dois fonoaudiólogos, oito motoristas, dois nutricionistas, quatro psicólogos, oito recepcionistas, cinco serventes gerais, 13 técnicos de enfermagem, três técnicos de farmácia e um técnico de informática.

O processo seletivo do Cismetro ocorreu no dia 7 de julho e foi homologado no dia 1º de agosto, para atender diversos municípios que compõem a entidade na região de Campinas.

Os candidatos que participaram do processo seletivo podem consultar a classificação final diretamente no site www.consulpam.com.br ou aguardar a divulgação, que será feita pelo Cismetro, por meio dos principais jornais em circulação no município.

“Com essas contratações nós daremos mais suporte à nossa rede de profissionais, para que possamos cada vez mais atender a nossa população com a qualidade que o povo de Americana merece”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.