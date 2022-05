A Câmara barbarense promoveu, na manhã desta quinta-feira (26), Audiência Pública da Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2022. Durante a exposição do relatório, a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha, informou que a Prefeitura investiu 30,07%% da arrecadação de impostos em ações e serviços de saúde de janeiro a abril deste ano, o que equivale a R$ 55.220.827,73. Por lei, os municípios devem investir pelo menos 15% da arrecadação em Saúde.

A audiência, sob o comando da vereadora Esther Moraes (PL), presidente da Comissão Permanente de Política Social do Legislativo, começou com a apresentação dos dados relativos a investimentos e atendimentos na Saúde em Santa Bárbara d’Oeste. Na sequência, a secretária respondeu aos questionamentos dos parlamentares.

Além de Esther como presidente, a Comissão Permanente de Política Social, responsável por opinar sobre as proposições relativas à higiene, à saúde pública e à assistência social, é composta pelos vereadores Bachin Jr. (MDB) e Carlos Fontes (União Brasil), também presentes na audiência. O evento contou, ainda, com a participação dos vereadores Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos), vice-presidente da Câmara Municipal; Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL); Eliel Miranda (PSD); e Joi Fornasari (PV).

ABSENTEÍSMO – Durante a apresentação, a secretária chamou a atenção para os números relativos ao absenteísmo, ou seja, as faltas em consultas e exames agendados. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as ausências foram de 21,6% em consultas médicas e de 17,3% em consultas odontológicas. No Centro de Especialidades, as faltas somaram 17,4%, enquanto no Centro de Exames e Diagnósticos esse número chegou a 19,2%.

As Audiências Públicas de Saúde são realizadas a cada quadrimestre, conforme previsto em leis federais. O público interessado pôde assistir às audiências no Plenário Dr. Tancredo Neves ou acompanhar por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).