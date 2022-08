O prefeito Chico Sardelli visitou, na manhã desta segunda-feira (1º), a UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Carlos Chagas” no Jardim Ipiranga, para conversar com a população e equipe médica e de enfermagem e verificar as condições do prédio. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Obras Adriano Camargo Neves e técnicos da pasta, além do vereador Lucas Leoncine.

A UBS do Ipiranga foi reaberta à população no final de maio após reforma completa.

O prefeito, vice, secretário e equipe técnica estiveram no local nesta segunda após circularem informações de que o prédio teria apresentado rachaduras. No entanto, os técnicos da Secretaria de Obras verificaram que não existem problemas estruturais na construção, e sim uma junta de dilatação próximo à recepção do posto. Essa junta, de acordo com os especialistas, existe porque o prédio passou por uma ampliação no passado e não oferece riscos aos usuários.