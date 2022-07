O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) deve selar a união de seu governo em torno dos nomes de Vanderlei Macris (PSDB) e Thiago Martins (PV) em evento marcado para esta segunda-feira. O encontro de lideranças acontece às 19h no shopping Via Direta e deve atrair os grupos da base do prefeito.

ANDIA E TUCANOS- No governo, alguns nomes devem apoiar o ex-prefeito de Santa Bárbara Denis Andia (MDB) e entre os tucanos a candidatura de Israel Jorge promete ter força na cidade.

APROXIMAÇÃO- A dobrada branca já havia sido confirmada no dia 6 de junho em evento de aproximação e apresentação.