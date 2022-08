O prefeito Chico Sardelli participou nesta quarta-feira (31) da 91ª Reunião Ordinária do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), realizada no NoHotel, em Americana. No encontro, prefeitos e representantes de departamentos de água e esgoto discutiram o cenário hídrico da região.

Durante o encontro, os técnicos do Consórcio PCJ apresentaram índices relacionados à disponibilidade hídrica dos reservatórios e rios da região, bem como do Sistema Cantareira, e informações referentes ao volume de chuvas registradas em 2022 e 2021, e as previsões para os próximos meses. Os dados apontam que as precipitações estão e deverão continuar abaixo da média histórica da bacia.

Diante disso, os prefeitos e representantes de departamentos de água e esgoto dos municípios da região discutiram o cenário de seus municípios, bem como ações conjuntas para mitigar os efeitos da estiagem severa.

O prefeito Chico Sardelli e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia, que também acompanhou o encontro, falaram na reunião sobre as ações que vêm sendo adotadas em Americana.

Eles citaram a construção de três novos reservatórios de água, na Cidade Jardim, Jardim Ipiranga e Vila Santa Catarina, que juntos representam 6,3 milhões de litros de água à disposição da população, além das trocas de redes antigas, que diminuem as perdas de água tratada, e as ações de desassoreamento e despoluição do Ribeirão Quilombo.

“Americana tem feito a sua parte, seja nas ações de educação ambiental e conscientização, assim como nas obras para garantir maior disponibilidade hídrica. Mas é fundamental que haja esse trabalho conjunto entre as cidades da região, já que sofremos com a poluição de outras cidades no Ribeirão Quilombo e no Rio Atibaia, que afeta a nossa represa do Salto Grande”, afirmou Chico.