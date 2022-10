O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta sexta-feira (30), na Câmara Municipal de Americana, a adesão do município de Americana ao Programa Famílias Fortes, do Governo Federal, com a presença da Secretária Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Angela Vidal Gandra da Silva Martins.

A assinatura aconteceu antes do início da audiência pública para debater o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 01/2021, de autoria do vereador Silvio Dourado, que prevê a inclusão de um artigo que estabelece que o município deverá instituir diretrizes para políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares. A audiência contou com a participação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura.

O prefeito celebrou a parceria com o Governo Federal e o novo projeto que será realizado pela equipe da Secretaria de Assistência Social. “Hoje em dia, os valores estão mudando e precisamos resgatar a importância da família, da relação entre pais e filhos. Com o programa Famílias Fortes, podemos envolver a sociedade, ter grandes ações e importantes resultados. Americana está de portas abertas e seja muito bem-vinda, secretária Angela. Parabéns a todos”, disse o prefeito.

O programa usa a metodologia de sete encontros semanais para famílias com filhos entre 10 e 14 anos, e busca prevenir o uso de drogas, álcool, gravidez precoce e promover o bem-estar, fortalecendo os processos de proteção e construção de resiliência familiar e reduzindo os riscos relacionados a comportamentos problemáticos.

“Agradeço ao prefeito pelo apoio e que sejam construídos vínculos de verdade para prevenir comportamentos de riscos futuros nos jovens de Americana. Nosso foco principal é cuidar das crianças, por meio da família. Tendo isso como base, organizamos nosso programa que está presente em diversas cidades do país”, disse a secretária Angela Vidal.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, comentou o apoio que a gestão do Chico Sardelli oferece aos projetos humanitários realizados pela pasta. “A família é a primeira sociedade com a qual aprendemos a conviver e atualmente vemos diversos lares vulneráveis, por isso, estou feliz com o início do Famílias Fortes em Americana e agradeço a confiança do prefeito, que governa de forma inteligente e humana”, disse.

A secretaria de Gestão de Convênios de Americana fez a formalização processual para a realização da assinatura do Termo de Acordo de Cooperação Técnica que celebra com a União, por intermédio da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a Prefeitura Municipal de Americana.