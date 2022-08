O prefeito Chico Sardelli entregou, nesta quinta-feira (4), matrículas de imóveis para 28 famílias do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas. O conjunto é composto por 287 casas e 160 apartamentos. A entrega foi feita na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), com as participações do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário da pasta, Luiz Cezaretto, e do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação (SECOM), Allisson Roberto.

A regularização foi feita pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), por meio da REURB – Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social e a prefeitura fez aprovação com a expedição da CRF – Certidão de Regularização Fundiária. Com o documento, a CDHU fez as matrículas individuais.

“Parabenizo as famílias pela conquista, um momento importante para ser comemorado, efetivando o processo de propriedade dos imóveis, garantindo que o imóvel é de vocês. Com o empenho da equipe da Secretaria de Habitação, do secretário Cezaretto, pelo brilhante trabalho para tornar possível esta documentação junto à CDHU. Agradeço ao vice Odir, parceiro de trabalho, e a todos que nos apoiam. Estamos trabalhando para diminuir a distância do serviço público com o cidadão. Aproveitando para falar que a Praça Mário Covas receberá investimentos no valor de R$ 600 mil para melhorias, por meio do deputado federal Vanderlei Macris”, disse o prefeito Chico Sardelli

O vice Odir ressaltou a importância do registro do imóvel. “Agora com a matrícula, vocês passam realmente a ser os donos. Porque têm a documentação para o registro e poderão fazer negociação. O bem já é de vocês, uma conquista com muita dificuldade e agora podem comemorar”, disse Odir.

Cezaretto destacou a parceria com a CDHU. “Quero agradecer à CDHU que proporcionou este momento tão importante para as famílias e agradecer nossa equipe, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir pelo apoio. Dizer ainda que a CDHU está com negociação para famílias com as prestações atrasadas, que nos procure aqui na Secretaria para fazer a negociação proposta, onde as parcelas que estão atrasadas são transferidas para o final e a família se torna adimplente novamente”.

As 28 matrículas entregues nesta quinta-feira são de mutuários que já quitaram as prestações, segundo informações da SHDU.