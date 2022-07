O prefeito Chico Sardelli participou na manhã desta segunda-feira (4), no Teatro Municipal Lulu Benencase, da formatura de várias turmas de crianças participantes do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), promovido pela Polícia Militar. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi.

O Proerd é realizado em escolas municipais, estaduais e particulares, com crianças de até 12 anos, com objetivo de evitar o uso das drogas, bem como incentivar a formação cidadã dos participantes. O programa tem duração de um semestre e, ao longo desta semana, serão realizadas formaturas das turmas participantes em Americana. As camisetas do programa usadas pelos alunos foram doadas pela Unimed.

Na ocasião, formaram-se alunos das Escolas Estaduais Bento Penteado, Sinesia Martini, Anna Peres, Delmira de Oliveira e Marcelino Tombi, assim como dos Cieps Cidade Jardim e Milton Santos.

Além do vice-prefeito Odir, o evento contou com a presença do vereador Thiago Brochi e outras diversas autoridades militares, entre elas o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tenente coronel Adriano Daniel.

No evento, o prefeito Chico Sardelli destacou a importância do programa na formação do caráter das crianças participantes.

“As aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário. São valores importantes na formação dos jovens e adultos do futuro, por isso parabenizo a Polícia Militar pelo trabalho desenvolvido com nossas crianças”, disse o prefeito.

Odir também elogiou o trabalho desenvolvido em Americana pelos policiais instrutores e reforçou a importância dos ensinamentos obtidos durante o programa. “Em casa, minha filha fala até hoje, mais de 10 anos depois, do que aprendeu no Proerd, isso comprova como esse trabalho é fundamental”, disse.