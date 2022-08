O prefeito Chico Sardelli participou nesta segunda-feira (15) da entrega de certificados de conclusão do curso de Introdução à Informática, oferecido pela Fatec Americana dentro do Programa Futuro Certo. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Foram entregues certificados a 17 estudantes de idades variadas, que fizeram parte da primeira turma. O Programa Futuro Certo é uma iniciativa das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social e Direitos Humanos com o objetivo de promover a capacitação profissional e inclusão produtiva, em parceria com instituições de ensino. O curso de introdução à informática foi desenvolvido especialmente para o Programa Futuro Certo pela Fatec e é destinado a pessoas acima de 14 anos.

O prefeito destacou a importância do programa e deste curso em específico para quem está buscando o primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. “Sabemos que a área de tecnologia da informação está em franco desenvolvimento em Americana e região, por isso, esse curso pode significar o primeiro passo para quem deseja tentar uma oportunidade nesta área”, disse Chico.

Odir parabenizou os estudantes e responsáveis pelo curso. “É preciso valorizar a força de vontade de quem busca se qualificar e também elogiar a parceria da Fatec nesse curso, abrindo as portas da instituição de maneira gratuita”, afirmou Odir.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Rafael de Barros também comemorou a conclusão do curso da primeira turma e destacou que o objetivo é seguir oferecendo outros cursos ao longo dos próximos meses. “O programa vem cumprindo seu papel de, em parceria com as instituições de ensino e pesquisa da cidade, entregar qualificação e capacitação para a população, para fazer a ligação entre as vagas das empresas com as pessoas que buscam a realocação ou o primeiro emprego, e que vinham encontrando dificuldade pela falta de algum critério relacionado à capacitação”, afirmou Barros.