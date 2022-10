Pressionado por parte empolgada de seu estafe, o prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) esteve esta semana com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e o candidato dele ao governo do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já o candidato do PV em Americana na disputa deste ano, presidente da Câmara Thiago Martins, esteve com o provável adversário de Sardelli em 2024 Omar Najar (MDB).

Também, antes e mais bolsonarista, Omar sabe que o peso do presidente (seja ele ou Lula) será pequeno na eleição de 2024, mas Sardelli responde a pressões inclusive para ter caminho caso deixe o PV (pode ser expulso) depois das eleições. O PL já tem seu vice prefeito e o filho como dirigente hoje.

A disputa para a prefeitura de Americana começa logo após o segundo turno, mas deve se acelerar mesmo depois de janeiro de 2023, com 3 nomes mais fortes já posicionados e com forças aparentemente semelhantes no ‘arranque’.