O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, abriram oficialmente a programação “EnCantos e Luzes de Natal”, na noite desta quinta-feira (1/12), na Estação Cultura, no Centro. A população prestigiou o evento e o Presépio, produzido pelo artista plástico e servidor municipal Dionísio Chiaranda, o Nisius, e acompanhou a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Americana.

“Uma atração muito importante para refletirmos sobre o significado do nascimento do menino Jesus, que nos remete à nossa infância, junto dos nossos pais e familiares, contemplando o presépio e a união de todos em torno das luzes e enfeites natalinos. O Natal representa alegria e esperança, em uma época que reforçamos a fé em dias melhores para todos”, disse o prefeito Chico.

A secretária de Cultura e Turismo destacou as atrações especialmente programadas para a população. “Hoje é o início da programação com o lançamento do Presépio. Foi preparada uma agenda de eventos para o mês inteiro de dezembro, para promover o espírito de Natal junto às famílias”, disse Marcia.

As atividades em alusão ao Natal serão realizadas em diversos locais da cidade, entre eles na Praça Comendador Müller, Calçadão, Welcome Center, além de eventos nos bairros programados pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana.

A iluminação de Natal será um ponto forte dentro da programação. A Prefeitura de Americana instalou a decoração com árvores de LED e enfeites na Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida da Saudade, Avenida Brasil e na Estação Cultura, no Centro, em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo e Obras e Serviços Urbanos.

No dia 7 (quarta-feira), às 19h30, haverá o lançamento da Iluminação de Natal, na Praça Comendador Müller, com Abertura do Horário Especial do Comércio – Cantata com Orquestra de Alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Coro Acadêmico, Corda Coral de Americana e Coro Vozes Especiais, formado por crianças, e Casinha do Papai Noel da ACIA – Associação Comercial e Industrial.

Confira a programação:

Dia 8 (quinta-feira) – às 8h30 – Em clima de confraternização, receptivo musical aos trabalhadores do comércio da região central.

Dia 13 (terça-feira) – às 20h, a Banda Municipal de Americana participa da Cantata de Natal, no Welcome Center, realizada pelo Grupo O Liberal.

Dia 14 (quarta-feira) – às 19h30 – Orquestra Sinfônica de Americana, com Valsas e repertório de Natal, Coro Vozes Especiais e Presépio Vivo, na Praça Comendador Müller.

Dia 15 (quinta-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal no Calçadão da rua Vieira Bueno;

Dia 16 (sexta-feira) – às 19h30 – Serenata de Natal – Presépio Vivo e Corais no Calçadão, ruas Fernando Camargo com Trinta de Julho;

Dia 19 (segunda-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Marcial do SENAI de Americana e “Coro Vozes Especiais”, na Praça Comendador Müller.

Dia 20 (terça-feira) – às 19h30 – Apresentação da Banda Municipal de Americana e Grupo Vocal Musipaz, Praça Comendador Müller (palco 1).

Palco 2 (Praça Comendador Müller) – Vado Negri MPB – Participação Especial do Músico Valterci “Hulkinho”.

Dia 21 (quarta-feira) – às 19h30 – “Gran finale” – Cantata de Natal com Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, Corais, Presépio Vivo e entrega da premiação do Concurso de Decoração de Natal, Praça Comendador Müller.

Palco 2 – Banda Jazzaldina Pop Jazz.

Programação da ACIA

Já a ACIA produziu a decoração natalina em sete pórticos da área central da cidade, nos pontos comerciais da Praça Matriz Velha, Vieira Bueno e Praça Basílio Rangel, além da Casinha do Papai Noel, na Praça Comendador Müller. Haverá Paradas de Natal com personagens em vários bairros da cidade, no horário das 18h às 20h, e no Centro, das 20h às 22h.

Dia 8: Apresentação Fanfarra de alunos Escola Heitor Penteado, no Centro.

Dia 9: Cidade Jardim – Praça Rua das Rosas e Centro (na Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro, descendo a 30 de julho)

Dia 12: Jardim Ipiranga – Avenida Iacanga e Centro (Rua Vieira Bueno e Sete de Setembro).

Dia 14: Antonio Zanaga – Praça Cecília Meireles e Centro (Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro).

Dia 16: São Vito – Regional – Avenida Paschoal Ardito e Centro (Praça Basílio Rangel, na Antonio Lobo, Washington Luiz e Fernando Camargo).

Dia 17: Cidade Jardim – Praça Rua das Rosas – próximo à Avenida de Cillo e Centro (Matriz Velha, 12 de Novembro e Sete de Setembro).

Dia 19: Jardim São Paulo – Praça Maggi, descendo a Rua das Paineiras, e Centro (Rua Vieira Bueno e Sete de Setembro).

Dia 20: Balão Arno – Rua Fortunato Faraone e Centro (Rua 30 de Julho cruzamento Fernando Camargo).

21/12: São Vito – Rua João Bernestein e Centro (Praça Basílio Rangel, Antonio Lobo, Washington Luiz e Fernando Camargo).