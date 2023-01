Sardelli acompanha instalação de 2a vara da família

O prefeito de Americana Chico Sardelli participou

nesta sexta-feira (13) da instalação da 2ª Vara da Família e Sucessões de Americana, no Fórum do município. A nova vara irá acelerar a tramitação de processos dessa natureza na cidade e atende a uma demanda antiga da advocacia local.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades do judiciário, entre elas o presidente do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), desembargador Ricardo Anafe e o coordenador da 53ª Circunscrição Judiciária (Americana), desembargador Elói Estevão Troly. O vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Negócios Jurídicos Hugo Troly, o secretário de Administração Eduardo Flores, o presidente da Câmara Thiago Brochi e o vereador Lucas Leoncine também participaram do evento.

A 2ª Vara da Família e Sucessões será comandada pelo juiz Fábio Luis Bossler, que destacou que a criação permitirá maior celeridade aos trâmites de ações de pagamento de pensão alimentícia, definição de guarda de filhos, resolução de divórcios e inventários.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou o ganho que a população terá com a 2ª Vara da Família e relembrou que, no período em que foi deputado estadual, articulou essa ampliação. “Essa instalação é resultado de um trabalho de muitas mãos e tenho orgulho de ter participado disso enquanto deputado, defendendo a ampliação desse trabalho tão importante para a cidade”, disse.

Chico destacou também a parceria entre o Executivo e o Judiciário. “A Prefeitura de Americana tem sido parceira do Judiciário local, com a cessão de 12 servidores, 27 estagiários de nível superior e o aluguel de um prédio. É uma alegria para nós poder contribuir com o bom andamento dos trabalhos”, disse.

O presidente TJSP, desembargador Ricardo Anafe, destacou que, além da celeridade, a nova vara vai trazer mais qualidade ao trabalho executado. “Estamos trazendo um reforço no número de funcionários, porque mesmo que involuntariamente, o volume maior de trabalho diminui a qualidade da produção. Agora, nós teremos os mesmos 400 processos tramitando, mas divididos entre 2 juízes, isso dará mais celeridade e maior qualidade”, afirmou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento