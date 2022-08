Quem gosta do Nordeste e tudo de bom que ele oferece vai poder vivenciar um pouco desta rica região brasileira durante a Festa da Cultura e Tradições Nordestina, que acontece em São Pedro nos dias 19, 20 e 21 de agosto. O evento vai animar a Praça São Benedito com muita música e comidas típicas.

Dentro de uma ampla área coberta, com mesas e cadeiras, a população vai poder curtir forró pé-de-serra, forronejo, piseiro, xote e baião com shows de ótimos grupos, apresentação de Folia de Reis e ainda dançar ou aprender a dançar forró com aulas interativas.

A festa vai contar com praça de alimentação para quem quiser experimentar a culinária nordestina, com diversas barracas vendendo pratos típicos, como acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira, tapiocas, cuscuz, caldos, pamonhas e também pratos mais tradicionais como frango com polenta, espetinhos, pastéis, lanches de pernil e calabresa, burguer na parrilha, porções diversas e as delícias da carne suína como torresmo de rolo, costela defumada. Também está no cardápio os doces, cocadas, crepes, wafles, churros e sorvetes. Além disso, o ambiente terá decoração típica, presença de Bonecões de Olinda e espaço kids, será permitido levar os pets.

PROGRAMAÇÃO

Sexta, 19/8

19h – Magno e Banda Collo Quente (forró e piseiro)

Sábado, 20/8

14h – Grupo Bafafá (forró pé-de-serra)

17h – Tom Santana (forró pé-de-serra)

20h – Pegada dos Plays (forró,forronejo e piseiro)

Domingo, 21/8

13h – Aluísio Cruz (forró pé-de-serra)

15h – Folia de Reis Mensageiros do Cordeiro

16h – Maria Lua (forró pé-de-serra)

19h – Paula Mello (forró, forronejo e piseiro)

Local: Praça São Benedito em São Pedro

Entrada Gratuita

Turismo em foco

A Secretaria de Turismo de São Pedro tem intensificado o calendário de eventos em meses como agosto, que não tem feriado, para diminuir os impactos da sazonalidade. Segundo a Secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, este planejamento visa o aumento da movimentação econômica. “Estamos buscando atrair mais turistas reestruturando o calendário de eventos e realizando eventos culturais para oferecer o que temos de melhor para nossos visitantes”, conclui a secretária.

Serviço

Mais informações sobre São Pedro em saopedro.com.br e @setursaopedro