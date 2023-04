São Paulo também estreia com vitória (2-0), mas na Sula

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana.

Nesta quinta-feira, o time comandado por Rogério Ceni venceu o Tigre por 2 a 0 no estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio. Os dois gols tricolores foram marcados pelo atacante Erison.

Também nesta quinta-feira, o Corinthians estreou com grande vitória, mas na disputa maior do continente, a Libertadores.

A partida desta quinta-feira contou com um clima de tensão no ar. Muitos torcedores do Tigre prometeram um ambiente bastante hostil para o São Paulo devido à fatídica final da Sul-Americana de 2012, em que o clube argentino se recusou a voltar para o segundo tempo no Morumbi após uma grande confusão nos vestiários durante o intervalo.

Os torcedores do Tigre, inclusive, apedrejaram o ônibus do próprio time nesta quinta-feira, na chegada ao estádio José Dellagiovanna, pensando que o veículo transportava a delegação são-paulina.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Ituano, no Morumbi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já na Sul-Americana o time comandado por Rogério Ceni tem compromisso no dia 18 de abril, contra a Academia Puerto Cabello, também em casa.

FICHA TÉCNICA

TIGRE 0 X 2 SÃO PAULO

Local: estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires (Argentina)

Data: 6 de abril de 2023, quinta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Esteban Daniel Vega (Uruguai)

Assistentes: Nicolas Mendez (Uruguai) e Horacio José Bruguera (Uruguai)

VAR: Angelo Baeza (Chile)

Gols: Erison, aos 12 e aos 28 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Wellington Rato, Nestor, Beraldo (São Paulo); Luciatti, Alexis Castro, Armoa, Molinas (Tigre)

TIGRE: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel (Badaloni), Aguilera, Luciatti e Montoya (Garay); Prediger (Cardozo), Alexis Castro (Armoa) e Menossi; Molinas (Zabala), Colídio e Retegui.

Técnico: Diego Martínez

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Beraldo; Nathan (Rafinha), Méndez (Luan), Nestor (Marcos Paulo), Wellington Rato (Alisson) e Michel Araújo; David e Erison (Luciano).

Técnico: Rogério Ceni.

O Esporte e a Inclusão Social

André Naves (*)

O esporte é muito mais do que apenas uma atividade física. Além de promover a saúde e o bem-estar, é também uma ferramenta poderosa para a construção de uma percepção inclusiva. A prática esportiva, por mais individual que seja, exige uma convivência coletiva, em que cada pessoa, independentemente de suas características, participa em pé de igualdade. Isso pode ser observado em várias modalidades esportivas, desde o futebol até o atletismo e a natação.

Uma das principais razões pelas quais o esporte é uma ótima ferramenta de inclusão é que ele não discrimina. Todos os participantes são tratados de forma igualitária e têm as mesmas oportunidades de se destacar. Não importa a cor da pele, a orientação sexual, a religião ou a origem social, o esporte reúne pessoas de diferentes características e culturas. Isso cria um ambiente de respeito mútuo e tolerância, que é essencial para a construção de uma sociedade inclusiva.

O esporte também tem papel fundamental na formação de valores morais importantes, como a disciplina, a perseverança e a alteridade, que é a capacidade de entender e respeitar as diferenças dos outros. A disciplina rigorosa, por sua vez, é essencial para alcançar metas e objetivos; e a perseverança diante de desafios e obstáculos é uma habilidade valiosa na vida.

Na prática esportiva, os participantes precisam lidar com indivíduos com habilidades e características diferentes. Isso ajuda a desenvolver uma visão mais ampla e tolerante do mundo, ensina a valorizar a diversidade. E, muito importante, ensina também a trabalhar em equipe. Não é apenas sobre individualidade, mas também sobre colaboração. Os jogadores precisam se comunicar e coordenar seus movimentos para alcançar um objetivo em comum, favorecendo o desenvolvimento de habilidades sociais importantes, como liderança, cooperação e empatia; úteis não apenas no campo ou na quadra, mas também na vida cotidiana.

O esporte ensina a importância da lealdade e da honestidade, valores essenciais em todas as situações da vida. Quando os participantes se comprometem a trabalhar em equipe e a respeitar as regras do jogo, eles estão aprendendo a importância da colaboração e do respeito mútuo. Além de tudo disso, ele também ajuda a desenvolver a autoconfiança e a autoestima. Quando os participantes se destacam em uma atividade esportiva, se sentem mais confiantes em si mesmos e em suas habilidades. Isso pode ser especialmente benéfico para crianças e jovens que podem estar enfrentando problemas de autoestima ou confiança. Ao se envolverem em esportes, podem se sentir mais motivados e capacitados a enfrentar outros desafios em suas vidas.

Outra vantagem do esporte é que ele ajuda a desenvolver habilidades motoras e cognitivas. A prática regular de esportes pode melhorar a coordenação, a agilidade e a capacidade de tomar decisões rapidamente. Essas habilidades podem ser úteis também em outras áreas da vida, como no trabalho ou nos estudos. Em resumo, o esporte é grande aliado na construção de uma noção inclusiva. Se todos tivessem a oportunidade de se envolver em atividades esportivas, poderíamos construir uma sociedade mais inclusiva e tolerante.

O esporte é, enfim, uma ferramenta poderosa para ajudar a enxergar potencialidades onde a sociedade enxerga só limites. Muitas vezes, indivíduos com deficiência ou com outras limitações são vistos como incapazes de participar de atividades esportivas. No entanto, o esporte adaptado permite que essas pessoas possam participar plenamente e desenvolver suas habilidades físicas e sociais. É o que vemos cada vez mais em nosso país, onde temos muitos paratletas campeões mostrando a força do esporte em suas vidas.

*André Naves é Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais. Mestre em Economia Política, escritor e professor.