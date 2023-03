São Paulo da vexame e cai pro Água Santa

São Paulo também cai nos pênaltis

Não deu de novo. O tricolor paulista caiu para o humilde Água Santa no Allianz Parque esta segunda-feira. O jogo valeu pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista 2023. No domingo, outro gigante paulista, o Corinthians, também caiu na disputa por pênaltis.

O time do técnico Rogério Ceni não conseguiu se impor nos 90 minutos e não fez gol. O jogo terminou 0 a 0 e acabou sendo decidida na ‘loteria’ dos pênaltis.

Parece ser mais um ano do SPFC com riscos para o treinador que foi um dos maiores ídolos da história do clube quando jogador.

Na temporada, o São Paulo agora vai disputar o Campeonato Brasileiro, as Copas do Brasil e Sulamericana.

Semifinais do Paulistão:

Palmeiras x Ituano

Red Bull Bragantino x Água Santa

Pela primeira vez no século, apenas 1 dos grandes de SP está nas semifinais do Estadual.

