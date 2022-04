O Flamengo bateu o São Paulo no Maracanã e conquistou sua primeira vitória no Brasileirão. Foi a 1a derrota do Tricolor do técnico Rogério Ceni.



Gabigol, Isla e Arrascaeta marcaram para o Rubro-Negro no Maracanã. Calleri descontou para o Tricolor. Apesar da derrota, o goleiro Jandrei, do São Paulo, fez grandes defesas na partida e evitou uma goleada.