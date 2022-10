A empresária Sanuí Amorim agora precisa de doações de plaquetas. No começo do ano, Sanuí fez uma postagem em suas redes sociais nesta segunda-feira informando que precisará de um Transplante de Medula. Sanuí segue internada no Hospital São Francisco em Americana e informou que o estoque no local está baixo.

Na primeira campanha feita por ela, em abril, houve movimentação forte que mobilizou a cidade. “Obrigada por todas as doações. Vocês estão ajudando a salvar a minha vida e muitas outras também. Eu também vou precisar de transplante de medula, mas para entrar para o Banco precisa verificar na Unicamp. Você pode salvar vidas”, escreveu à época.

Mais informações podem ser conseguidas na conta no instagram do Banco de Sangue do Hospital.