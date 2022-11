As eleições de 2018 trouxeram esperanças ao Brasil. O candidato eleito dizia o que grande parte da população queria ouvir e, mais uma vez, o Brasil foi vítima de uma enganação eleitoral. O caminho da união, da redução das desigualdades e da eliminação de privilégios foi subjugado pelo populismo. Adotou-se a cartilha dos momentos de extremismo da história: o fanatismo; o raciocínio binário: amigo x inimigo, direita x esquerda, para manipular a opinião pública; a desinformação; a mentira; a covardia; as fake news; o assassinato de reputações; o culto da personalidade; e o aparelhamento das instituições. A transparência e o combate à corrupção foram substituídos pelo que existe de pior em prática política: irresponsabilidade e desrespeito institucional, funcional e pessoal. O Brasil precisa de aperfeiçoamento institucional, a base da democracia na prática.

Ficha técnica

Livro: Democracia na Prática – Por um Brasil Melhor

Autor:Carlos Alberto dos Santos Cruz

Editora: Almedina Brasil, selo Edições 70

ISBN:9786554270175

Páginas: 184

Formato: 16x23x0,9

Preço: R$ 59,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon

Sobre Carlos Alberto dos Santos Cruz

Também conhecido por General Santos Cruz, é um general de divisão da reserva do Exército Brasileiro, comandou forças da ONU em missões de paz no Haiti e no Congo, atuou como Secretário Nacional de Segurança Pública e como ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência do Brasil. Além disso, já teve o privilégio de ministrar palestras em cursos no Japão, Coreia do Sul, Bangladesh, Estados Unidos, China e mais cerca de 15 países. A construção de tão relevante currículo culminou, em 2022, na escolha do General Santos Cruz como líder de importante missão de investigação de crimes de guerra na Ucrânia.