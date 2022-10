Charmosa e tranquila, Santo Antônio do Pinhal está encravada no coração da Serra da Mantiqueira, a 170 km de São Paulo. A cidade já se consagrou como um dos principais destinos românticos do interior paulista. Cercada por montanhas, a cidade do santo casamenteiro atrai turistas que querem fugir dos destinos badalados para descansar em meio à natureza.

Os atrativos da cidade estão direta ou indiretamente relacionados à natureza. Especialmente durante a primavera, os visitantes podem conhecer lugares únicos para apreciar a beleza da estação das flores e das cores. A região tem muitos passeios gostosos relacionados à arte, turismo rural e religioso, alta gastronomia e muito mais. Entretanto, confira abaixo 4 dicas imperdíveis de atividades que merecem serem apreciadas na primavera e uma dica de hospedagem em Santo Antônio do Pinhal.

Jardim dos Pinhais Ecco Parque

É o primeiro parque de jardins temáticos do Brasil. O espaço possui Gazebo Zen, Jardim Tropical, Jardim Desértico, Jardim das Bolhas, Jardim dos Beija-flores, Jardim Italiano, Jardim Canadense, Jardim Japonês, Jardim Montanhês, Lagos das Carpas, Orquidário. Os visitantes encontram diversos ambientes lindos para fotografar e gravar a experiência.

O ingresso custa R$ 39 para adultos, R$ 26 para a melhor idade (60+) e R$ 19 para crianças de 7 a 12 anos. Durante a semana, o horário de funcionamento é das 9h às 17h. Aos fins de semana, das 9h às 18h. Fica fechado às terças-feiras, exceto em feriados e durante as férias.

Orquidários de Santo Antônio do Pinhal

A beleza das mais variadas espécies de orquídeas é um atrativo especial da cidade. Santo Antônio do Pinhal vem se consolidando como um dos principais produtores de São Paulo. O cultivo de orquídeas foi introduzido na cidade há décadas por imigrantes japoneses.

O bairro de Renopólis, onde a comunidade japonesa é mais presente, concentra a maior parte da produção de orquídeas. Grande parte dos orquidários é aberta ao público e diversas espécies, inclusive algumas bem exóticas, podem ser adquiridas.

Pico Agudo: vista panorâmica da natureza

O Pico Agudo é o cartão postal da cidade e um passeio indispensável. Com aproximadamente 1.700 metros de altitude, o Pico Agudo sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°. É possível admirar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do Sul de Minas e do Vale do Paraíba.

Para quem gosta de aventura, no Pico Agudo é possível assistir praticantes de parapente realizando voos no local. Se você for aventureiro e quiser experimentar a sensação de ganhar os céus da cidade, há agências locais que agendam voos com instrutores preparados para garantir a adrenalina com segurança.

Estação Eugênio Lefèvre

Ainda em atividade, a estação Eugênio Lefrève foi inaugurada em 1916 e preserva até hoje o prédio original. Situada a 1.162 metros de altitude, no local há lojas de artesanatos, orquidário, e a famosa cafeteria que serve um bolinho de bacalhau delicioso. A poucos metros da estação, ainda dá para visitar o mirante Nossa Senhora Auxiliadora, com vista para as montanhas das principais cidades do Vale do Paraíba.

O cenário bucólico e tranquilo é convite para tirar fotos. Além disso, os visitantes podem aproveitar para bater um papo com os funcionários da estação e conhecer um pouco das muitas histórias interessantes da estação e região ao redor. Com certeza, é um passeio que vale a pena ser feito.

Opção de hospedagem

Para quem adora contato com a natureza, mas sem perder o conforto, requinte e charme, a dica de hospedagem é a Pousada Quatro Estações de Pinhal. Premiada com o selo Traveller’s Choice 2022, oferece chalés amplos e confortáveis. Algumas categorias possuem banheira com hidromassagem, teto solar retrátil e vistas lindas para as montanhas da Serra da Mantiqueira.

Nos meses de setembro e outubro, a pousada está com tarifas de baixa temporada. Durante a semana, de domingo a quinta-feira, a diária para casal varia a partir de R$ 630. No valor está incluso um delicioso café da manhã, com pães, bolos, frutas, geleias frescas produzidas na cidade e muitas outras guloseimas. A Pousada Quatro Estações de Pinhal também aceita pets. Para os filhos peludos é cobrado a diária de R$ 40. São aceitos cães de pequeno porte.

Para mais informações e reservas acesse www.pousada4estacoesdepinhal.com.br ou ligue (12) 3666-2260 ou envie mensagem para o WhatsApp (12) 99198-0944.