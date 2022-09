A Santista está contratando profissionais para preenchimento de 50 vagas de emprego em sua unidade de Americana. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] (com o nome da vaga no assunto do e-mail) ou entregá-lo pessoalmente na Portaria 1 da empresa.

As oportunidades disponíveis são para: ajudante de fiação, ajudante de tecelagem, ajudante de tinturaria, mecânico de manutenção, mecânico de manutenção temporário, tecelão, ajudante de tecelão, eletricista, técnico eletrônico, operador de utilidades, umidificador, operador de empilhadeira temporário e prensista.

Há, ainda, vagas para estágio nas áreas de Administração e Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Automação, Química, de Produção e Produção Têxtil).

Entre os requisitos estão disponibilidade para trabalhar em turnos de escala 6×2, conhecimentos básicos de Office, ser morador de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa ou Sumaré e possuir a escolaridade conforme a vaga.

A empresa oferece como benefícios assistência médica e odontológica, transporte fretado e refeição no local.