O Santander Brasil lança sua nova onda do Programa de Estágio de 2022 para contratar estudantes universitários. São mais de 200 vagas em diversos estados brasileiros para atuação nas nossas agências e nas áreas do Banco, como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Comunicação, Varejo, Jurídico, Investment Banking, Tesouraria, Equity Research, Corretora, entre outras. Os benefícios incluem bolsa auxílio de R$ 2.322,00, assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro de 2022 pelo portal https://bit.ly/QueroEstagiarNoSantander.

Segundo Elita Ariaz, vice-presidente de Pessoas do Santander Brasil, o Banco busca pessoas curiosas, que gostem de trabalhar em equipes, que se sintam motivadas diante de desafios e que acreditem que possam contribuir e se beneficiar em ser parte de uma empresa global em constante transformação. “Queremos proporcionar aprendizado e experiências práticas que complementem a formação curricular e acadêmica, desenvolvendo competências para a carreira dos futuros profissionais. Vamos formar e preparar os estudantes para o mercado de trabalho com uma visão corporativa e abrangente do mercado financeiro, dos negócios do Santander e seu grande ecossistema de empresas”, diz.

O Programa de Estágio Santander é conduzido pela Universia, empresa responsável por ações de educação e empregabilidade, focada na triagem da contratação de talentos para o primeiro emprego. A seleção vai considerar candidatos de qualquer curso, a partir do segundo semestre da graduação. “A Universia realiza o processo seletivo para o Santander selecionando os melhores talentos, sempre levando em conta a diversidade e a inclusão de jovens que se identificam com os valores da empresa”, afirma Daniela Neves, CEO da Universia.

Todos os inscritos no Programa de Estágio Santander receberão acesso a trilha dos cursos do Santander Desenvolve – by Universia como uma proposta de autodesenvolvimento e capacitação para o mercado de trabalho. O programa contará com seis módulos de aprendizagem, todos com uma jornada 100% online e assíncrona, pautada nas principais tendências globais de habilidades do futuro.

O processo seletivo inclui inscrição, avaliação educacional, dinâmica de grupo, painel com o gestor da área e entrevista final. Os selecionados começarão a trabalhar no Santander em janeiro. Durante as etapas de dinâmica e painel com os gestores, a Universia vai utilizar um processo de gamificação em uma plataforma online para deixar os candidatos mais tranquilos e engajados. Serão realizadas perguntas que poderão ser respondidas por meio do computador ou celular. Ao final, haverá um ranking com os que mais acertaram as questões, mesmo que este não será de uso avaliativo.