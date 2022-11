Uma manhã de alegria para o esporte de Americana. A equipe do Real Santa Fé conquistou o título da segunda divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, neste domingo (20), jogando contra o Atlético Novo Mundo no Complexo Poliesportivo Municipal “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

No tempo normal, não houve gols. Com o resultado em zero a zero, a decisão foi para os pênaltis.

Os jogadores David, Wellington, André e Alexandre converteram para o Real Santa Fé; pelo Atlético Novo Mundo marcaram Deivid, Matheus e Leonardo. Hobert, do Santa Fé, teve o tiro defendido pelo goleiro. Fabiano e Ederson, do Novo Mundo, também erraram as cobranças. Placar final, Real Santa Fé 4 x 3 Atlético Novo Mundo.

A partida contou com as presenças do prefeito Chico Sardelli e do secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal. As autoridades entregaram as medalhas e as taças às equipes, ao final do jogo, com muita festa e comemoração da torcida campeã.

Os torcedores que quiseram contribuir levaram 1 kg de alimento não perecível, e o montante arrecadado será distribuído a entidades assistenciais da cidade.

A campanha dos finalistas

No final da fase de rodadas, a equipe do Real Santa Fé terminou com 11 pontos, três vitórias e dois empates, 11 gols pró, 5 gols contra e saldo de 6 gols. Nas oitavas de final, venceu o Arsenal por 2 a zero; nas quartas de final, empatou com o Leão em 1 a 1 e, nos pênaltis, ganhou por 8 a 7; e na semifinal, ganhou do Barrocos por 1 a zero.

O Atlético Novo Mundo terminou a fase de rodadas com seis pontos, duas vitórias e duas derrotas, sete gols pró, oito gols contra e saldo negativo de um gol. Ganhou nas oitavas de final da equipe do Unidos do São Luiz, por 4 a zero; nas quartas de final, do Sporting ZNC, por 2 a 1; e na semifinal do Morada do Sol, também por 2 a 1.

O Gigantão 2022 foi organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura e começou no dia 10 de , reunindo 19 times na primeira divisão e 26 na segunda divisão, marcando a retomada do futebol amador no município.