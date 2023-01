Santa Cruz faz processo seletivo esta 6ª em Nova Odessa

Novo centro de distribuição de medicamentos do Grupo Santa Cruz

Anunciado em dezembro pela gestão do prefeito Leitinho Schooder (PSD), o novo centro de distribuição de medicamentos do Grupo Santa Cruz em Nova Odessa realiza nesta sexta-feira (20/01) um processo seletivo para mais contratações. A seleção será das 9h às 17h, no auditório do Paço Municipal. Desta vez, a empresa vai abrir espaço para selecionar profissionais que não estão cadastrados no PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, mantido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e localizado na Rodoviária.

As entrevistas desta sexta são para o preenchimento do quadro de funcionários para a unidade que entrará em operação em breve no município. Entre as vagas ofertadas, estão a de Auxiliar Logístico (foco masculino, que para atuar na separação, reposição, conferência e expedição de medicamentos) e Auxiliar Logístico PCD e/ou Auxiliar Administrativo PCD. O departamento de RH (Recursos Humanos) da Santa Cruz fará contato com os novaodessenses que cadastraram seus currículos no PLT da Prefeitura e atendem às exigências para estas funções. Os demais interessados devem comparecer com currículo em mãos nesta sexta, no Paço.

“Quem tiver interesse nessas funções pode comparecer para entrevista no auditório do Paço Municipal, no Centro de Nova Odessa, nesta sexta-feira, das 9h às 17h”, reforçou o secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi sobre as vagas na Santa Cruz.

Mais de 200 concursos abertos este ano

LOCALIZA TAMBÉM CONTRATA

O Posto Local do Trabalho também está recebendo currículos para a seleção de 32 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. E 22 dessas vagas são para o Centro de Preparação Para Vendas da Localiza, que vai atender as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo.

Também anunciada em dezembro pelo prefeito Leitinho, a empresa oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PCR (Participação de Lucro), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza.

As oportunidades são para: Técnico de Qualidade Automotivo (2 vagas), Higienizador Automotivo (4 vagas), Mecânico de Troca de Pneus (2 vagas), Mecânico de Automóveis Geral, Montador/Desmontador de Partes Automotivas, Preparador de Superfície Para Pintura (Automotiva) (5 vagas), Martelinho de Ouro (2 vagas), Pintor Automotivo (2 vagas), Funileiro Automotivo, Polimento/Estética Automotiva (2 vagas) e Higienizador Automotivo.

DEMAIS VAGAS

Em todos os casos, os interessados devem enviar currículo para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as demais vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE MARCENEIRO – Masculino, com experiência na função, ter entre 18 e 29 anos.

AUXILIAR MANUTENÇÃO – Zelar pela manutenção predial, elétrica, hidráulica e reparos de pintura.

COMPRAS/LICITAÇÃO – Com ampla experiência em compras e licitações.

ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA – Estar cursando Educação Física.

ESTÁGIO PEDAGOGIA – Estar cursando Pedagogia.

INSTRUTOR DE INGLÊS – Disponibilidade de horário (tarde/noite e sábados) para ministrar aula para crianças e adolescentes.

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Experiência em corte de grama, poda de árvore, saber operar máquina roçadeira e disponibilidade de horário.

VENDEDORA PROJETISTA – Feminino, com conhecimento em projetos, ter entre 18 e 35 anos.

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.

Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana

tem 542 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site, www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente através do site da Prefeitura. Mantenha seu cadastro atualizado.

