Santa Bárbara vai ter 'Rebanhão de Carnaval'

RCC realiza Rebanhão de Carnaval

Evento católico promove festa de bênção, louvor e encontro com Jesus

A RCC – Renovação Carismática Católica da Diocese de Piracicaba realiza nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro o Rebanhão de Carnaval, nas cidades de Piracicaba, Capivari, Rio Claro, Santa Bárbara d´Oeste e São Pedro/Charqueada. Um evento de transformação, louvor e bênção que trará um encontro pessoal com Jesus.

Para as crianças haverá uma programação especial com o Rebanhão Kids no dia 19 de fevereiro em Capivari e Rio Claro, em Santa Bárbara e Piracicaba será nos dias 18 e 19, em São Pedro no dia 18. E a novidade deste ano é que haverá camiseta do evento para quem quiser contribuir no valor de R$ 40, com venda antecipada.

O Rebanhão de Carnaval é um evento tradicional

gratuito e aberto a todos. Reserva das camisetas pelo WhatsApp: 19 99408-8211

Confira os horários e a programação de cada local:

Capivari: missa no dia 18/02 às 19h

Dia 18: das 14h às 22h

Dia 19: das 8h às 18h

Dia 20: das 20h às 22h

Rebanhão Kids: Dia 19 na parte da manhã

Centro Eclesial Monsenhor Luiz Simioni – Salão de Festas da Igreja Matriz São João Batista.

Travessa Martins Taques, 35 – Centro

Santa Bárbara: missa no dia 19/02 às 9h30

Dia 18: das 14h às 21h

Dia 19: das 9h30 às 21h

Dia 20: das 19h30 às 21h30

Rebanhão Kids: Dias 18 e 19

Capela Nossa Senhora Aparecida

Rua Centeio, 1591 – Jd. Esmeralda

Rio Claro: missa no dia 19/02 às 8h

Dia 18: das 14h às 22h

Dia 19: das 8h às 22h

Dia 20: das 20h às 22h

Rebanhão Kids: Dia 19

Santuário da Boa Morte

Rua 10, s/n.

São Pedro/Charqueada: missa no dia 18/02 às 17h

Dia 18: das 13h às 22h

Dia 19: das 8h às 21h

Dia 20: das 20h às 22h

Rebanhão Kids: Dia 18

Salão Paroquial Nossa Senhora do Rosário

Av. Governador Pedro de Toledo, 283 – Centro de Charqueada

Piracicaba: missa no dia 19/02 8h30

Dia 18: das 13h às 22h

Dia 19: das 8h às 22h

Dia 20: das 19h às 22h

Rebanhão Kids: dias 18 e 19

Capela Nossa Senhora do Carmo

Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 404 – Vila Monteiro

