A construção do novo barracão que será utilizado na coleta seletiva em Santa Bárbara d’Oeste entrou na reta final. Localizado no Jardim dos Manacás e com investimento de mais de R$ 1 milhão, o novo espaço possibilitará a ampliação da estrutura da Recicoplast, uma das cooperativas que atuam na cidade, incrementando o serviço prestado.

Nos últimos anos, a coleta seletiva foi ampliada significativamente em Santa Bárbara d’Oeste. Antes deste barracão, em 2019, a Prefeitura construiu um barracão no Parque Industrial Bandeirantes – em utilização pela cooperativa Juntos Somos Fortes.

Entre as cooperativas existentes na cidade (Recicoplast e Juntos Somos Fortes) e a coleta seletiva realizada pela Prefeitura, são recicladas cerca de 230 toneladas por mês no Município.